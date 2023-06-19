Антон Закамский стал руководителем УФНС по Нижегородской области

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Антон Закамский возглавил Управление Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области. Нового руководителя ведомства представили заместителю губернатора Петру Банникову 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Достичь положительных результатов исполнения бюджета в условиях современных вызовов, с которыми экономика Нижегородской области, как и в целом экономика России, сталкивается в последние годы, удалось при конструктивном взаимодействии всех заинтересованных структур, – отметил Петр Банников.

В 2022 году исполнение бюджета Нижегородской области по налоговым доходам прошло более высокими темпами, чем в 2021 году.

Напомним, что финансовая ситуация в стране сейчас сложная, а потому к обеспечению определенных статей бюджета пришлось подходить очень взвешенно. Ранее мы рассказывали, на что потратят деньги из государственной казны Нижнего Новгорода на 2023 год. Так, на образование пойдет более половины городского бюджета, увеличены расходы на культуру, спорт и социальные вопросы. В частности, из региональной казны на «социалку» уйдет свыше 58% расходов.

Кроме того, недавно глава региона внес в Законодательное Собрание Нижегородской области проект поправок в бюджет на 2023 год. Изменения предусматривают выделение более 1 миллиарда рублей на повышение зарплаты врачам, педагогам, социальным работникам, работникам учреждений культуры.

Также мы сообщали, что Нижегородская область вновь заняла 18 место в списке регионов по уровню доходов населения. Из инфографики, опубликованной РИА «Рейтинг» следует, что по итогам 2022 года за чертой бедности находились всего 8% нижегородцев, это на 0,4% меньше, чем было в 2021 году.

Справка:

Закамский Антон Сергеевич окончил ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина» по специальности «юриспруденция». В 2020 году прошел повышение квалификации по программе «Управление персоналом на государственной гражданской службе». С 2008-го по 2017 год - специалист 1-го разряда, ведущий специалист-эксперт, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника ИФНС России №5 по Республике Татарстан.

С 2017-го по 2020 год - заместитель начальника инспекции, начальник ИФНС №8 по Республике Татарстан. С 2020-го по 2023 год - начальник Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Приволжскому федеральному округу.

Государственный советник Российской Федерации 3-го класса, награжден Почетной грамотой ФНС России.