«Валдаи» запустили из Нижнего Новгорода до Балахны

Фото: АНО " Центр 800".

Судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» запустили по новому маршруту. Теперь они будут ходить из Нижнего Новгорода до Балахны. Об этом сообщается на сайте компании-перевозчика «Водолет».

Валдаи будут ходить по этому направлению ежедневно. Отправление от причала №8 на Речном вокзале Нижнего Новгорода запланировано на 12:00 и 16:00. Обратные рейсы из Балахны в столицу Приволжья запланированы на 11:00 и 18:40.

Время в пути занимает 40 минут. Билет стоит 300 рублей.

Напомним, что возможность увидеть нижегородский край с глади речной воды появляется у местных и туристов каждое лето. Речные прогулки вверх и вниз по течению Волги – прекрасный шанс отдохнуть, полюбоваться просторами и встретиться с друзьями. В этом году навигация судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» стартовала с прогулочных рейсов до Шуховской башни и обзорных прогулок ещё 1 мая. А уже привычные маршруты – до Городца, Макарьева, Бора, Чкаловска – открылись лишь после стабилизации паводка и установки причалов в пунктах прибытия. Сейчас на реке Волга в Нижегородской области кипит жизнь, поэтому мы рассказывали, какие маршруты «Валдаев» уже доступны, какие рейсы только появятся и сколько стоят билеты.