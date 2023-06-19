Чрезвычайная пожароопасность сохранится в нижегородских лесах до 26 июня

Лес. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В период с 20 по 26 июня 2023 года по Нижегородской области ожидается чрезвычайная (5 класс) и высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников.

На территории области прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи. ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает, что неблагоприятные погодные условия повышают уровень чрезвычайных происшествий, связанных с возникновением пожароопасных ситуаций.

Нижегородцам рекомендуется быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Кроме того, установлен запрет на посещение лесов, который также нужно соблюдать. Нижегородцам рекомендуют не жечь мусор на садовых и дачных участках, не разводить костры в лесах.

При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.