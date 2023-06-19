Полузащитник Денис Глушаков ушел из «Пари НН». ФОТО: ФК "Пари НН".

Полузащитник Денис Глушаков ушел из нижегородского футбольного клуба «Пари НН». В составе клуба этой весной футболист сыграл в девяти матчах и забил один гол за нижегородцев. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

- Мы благодарим Дениса за время, проведенное за «Пари Нижний Новгород», и за создание душевной атмосферы вне игрового поля, - заявили представители клуба.

Тем временем свой уход прокомментировал и сам футболист. Он поблагодарил нижегородцев за теплый прием.

- Очень важно, что команда осталась в премьер-лиге, - отметил Денис Глушаков. - Благодарю товарищей по команде за время, что удалось поиграть вместе. Впереди клуб ждет новый сезон. И я желаю руководству, команде и болельщикам удачи, процветания и успехов!

Напомним, ранее мы писали, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран может покинуть клуб в новом сезоне.

– Я не могу сказать однозначно, что я здесь продолжу работать, – сказал главный тренер «Пари НН».

Сергей Юран отмечает, что многое будет зависеть от обсуждения с руководством клуба вопроса об усилении команды Нижнего Новгорода.