Строительство третьего этажа ледовой арены началось в Нижнем Новгороде. ФОТО: Корпорация развития Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде началось строительство третьего этажа ледовой арены. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопрос нижегородцев.

- Строительство объекта ведется по-прежнему с опережающим графиком, -заявил глава региона. - Строители уже сооружают плиты-перекрытия на трех уровнях будущей арены, выполняют кладку внутренних стен и монтируют металлоконструкции: последние работы выполнены примерно на 32%. Я сам очень жду и надеюсь, что объект будет достроен в 2024 году.

Напомним, ледовый дворец в Нижнем Новгороде будет пятиэтажным, в нём разместится основная арена, тренировочный каток и площадка для кёрлинга. Стадион станет домашней ареной нижегородского клуба «Торпедо», однако здесь будут проводиться не только хоккейные матчи различных уровней, но также всероссийские соревнования по фигурному катанию, кёрлингу, баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу, гимнастике, спортивным танцам и единоборствам.

Более того, по замыслу архитекторов, ледовый стадион будет многофункциональным и сможет выступать в качестве площадки для проведения выставок, форумов и концертов.