Автобус № 84 изменит свой маршрут по просьбе жителей Нового Доскина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В июле в Нижнем Новгороде планируется изменить маршрут автобуса № 84. Сделано это по просьбе жителей поселка Новое Доскино. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

- В июле планируется изменение автобусного маршрута А-84 с переносом участка маршрута с проспекта Молодежного на проспект Ильича через улицу Краснодонцев, - рассказала Алена Чернышова. - В обратном направлении автобус будет следовать через улицу Красноуральскую, и с продлением до станции метро «Автозаводская» (через Северные проходные Горьковского автозавода). Решение о продлении маршрута принято по просьбам жителей поселка Новое Доскино.

Напомним, ранее мы писали, что движение транспорта частично перекрыли на улице Минина до 28 июня. Речь идет об участке дороги от улицы Минина до Нижневолжской набережной. Проезд будет частично закрыт до 23:59 28 июня. Однако ограничения не будут распространяться на проезд с Георгиевского съезда на Верхневолжскую набережную.