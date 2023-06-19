Нижегородская область оказалась на 18 месте в стране по уровню доходов населения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородская область оказалась на 18-м месте в стране по уровню доходов населения. К такому выводу пришли исследователи РИА Рейтинга, представившие свое новое исследование.

- По данным рейтинга, за чертой бедности в Нижегородской области находятся 8% населения, - говорится в исследовании. – По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 0,4 процентных пункта.

Соседями Нижегородской области по рейтингу стали Республика Саха, занявшая 17 место в стране, и Курская область, оказавшаяся на 19-м месте.

- Уровень доходов жителей Нижегородской области вырос почти на 40% к показателям 2017 года. Это не пустые цифры мнимого роста, они вполне конкурируют с растущей инфляцией. По уровню оборота розничной торговли и объему платных услуг мы уверенно держимся в топ-10 регионов страны и предпринимаем все необходимые усилия для контроля цен на ключевые позиции, - ранее заявлял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Лидерами рейтинга на удивление стали вовсе не столицы. К примеру, первое место в нем занял Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором месте расположился Ненецкий автономный округ. И лишь после них идет Москва.