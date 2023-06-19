Четыре электрички в Нижнем Новгороде отменят по техническим причинам 20 июня. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Четыре городские электрички отменят в Нижнем Новгороде 20 июня из-за технических причин. Об этом сообщается в официальном сообществе Центра развития транспортных систем Нижегородской области.

Речь идет об электропоездах сообщением железнодорожный вокзал – проспект Гагарина. Во вторник временно будут отменены электрички № 60-01/60-02; № 60-31/60-32; № 60-17/60-18 и № 60-45/60-46.

- При планировании поездки на электричке необходимо сверятся с актуальным расписанием на сайте пригородной пассажирской компании или на сервисе «Яндекс.Расписание», - рекомендуют в пресс-службе ЦРТС.