Мининский университет предоставит общежитие для добровольцев СВО. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мининский университет в Нижнем Новгороде предоставит общежитие для добровольцев СВО. Речь идет о здании на улице Челюскинцев в Автозаводском районе, сообщает пресс-служба вуза.

Согласно информации, здание будет предоставлено для нужд минобороны на период летних каникул. Там будут проживать нижегородцы из отдаленных районов, которые прибыли в областной центр для заключения контракта. Как пояснил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, это общежитие выбрано, поскольку оно имеет удобное расположение с точки зрения логистики.

- Сейчас общая и самая важная задача - консолидировать все ресурсы и возможности для поддержки нашей страны, - подчеркнул Виктор Сдобняков. - Поэтому, с учётом начинающихся каникул, мы предоставляем для тех нижегородцев, кто выразил готовность отправиться в зону СВО в качестве добровольцев, одно из трёх наших общежитий, расположенное на Автозаводе, что удобно для логистики вооруженных сил. Наша задача – обеспечить им комфортные условия на период прохождения процедуры заключения контракта.