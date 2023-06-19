Молодой парень поджег неиспользуемое здание в Дзержинске

Возгорание произошло в неиспользуемом здании. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ранее судимого молодого парня подозревают в поджоге здания в Дзержинске. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, возгорание произошло в неиспользуемом здании на улице Октябрьской. Предполагаемого поджигателя задержали и доставили в городской отдел полиции №1.

- В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по административной статье «Мелкое хулиганство». В связи с тем, что поведение молодого человека вызвало сомнения у сотрудников полиции, он был направлен на прохождение медицинского освидетельствования, - добавили в пресс-службе ведомства.

Новость об этом пожаре быстро разошлась по соцсетям. Как утверждают авторы постов, молодой человек устроил пожар в здании Роспотребнадзора.

- Обращаем внимание, что по адресу Октябрьская 35б не находится ни одно учреждение Роспотребнадзора в Дзержинске, - прокомментировали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Тем временем, полицейским предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошло возгорание и как вообще молодой человек оказался в этом здании.