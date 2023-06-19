Мукомольный завод продают в Арзамасе за 60 млн рублей. Фото: Авито.

Мукомольный комбинат выставили на продажу в Арзамасе за 60 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Авито.

Предприятие оснащено итальянским оборудованием и способно перерабатывать до 35 тонн зерна в сутки. Четверть производства составляет мука высшего сорта, половина – мука первого сорта, и еще 25% - отруби. Завод находится на территории 1,13 га, однако, как отмечается в объявлении, эта территория может быть увеличена за счет прилегающих территорий, которые в данный момент пустуют.

Продаже подлежит само здание мельницы с мукомольным цехом, складом готовой продукции и пекарней; элеватор, проходная с магазином, лаборатория, кабинеты административного персонала и прочее.

Работа комбината была приостановлена в 2017 году, до этого основным потребителем продукции был Арзамасский хлебобулочный комбинат «Арзамасский хлеб».