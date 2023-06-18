Свечение аэростатов пройдет в Семенове вечером 18 июня. Фото: SharNN в социальных сетях.

Свечение воздушных шаров пройдет в Семенове вечером 18 июня. Об этом сообщают организаторы в социальных сетях.

Несколько светящихся аэростатов поднимутся в небо у озера на улице Заводская. Жители смогут наблюдать за красивым зрелищем с 20:45 до 21:30.

Кроме того, представители компании «SharNN» рассказали о подобном мероприятии в Нижнем Новгороде, которое состоится 25 июня. Небо будут разукрашивать сразу 25 воздушных шаров. Наблюдать за зрелищем может любой желающий.

Напомним, ранее стало известно, что открытый международный чемпионат по воздухоплавательному спорту «Кубок содружества» пройдет на стадионе «Локомотив» с 22 по 28 июня. В соревнованиях примут участие более 20 аэростатов.