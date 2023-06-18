Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем медработника. Фото: телеграм-канал Евгения Люлина.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем медработника. Свое поздравление он опубликовал в телеграм-канале.

Он отметил, что медик – это не просто профессия, а призвание. Каждый из врачей когда-то сделал осознанный выбор нести ответственность за жизнь другого человека. Во время пандемии именно врачи первыми боролись с ковидом. Сотрудники медучреждений сутками боролись за жизни пациентов.

- Спасибо вам за ваш профессионализм, отзывчивость, готовность 24/7 прийти на помощь. За все, что вы делали и делаете. Мы - гордимся вами. С праздником! – добавил Евгений Люлин.