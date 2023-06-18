Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей с Днем медицинского работника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Нижегородской области поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Его обращение распространила пресс-служба правительства региона.

Он отметил, что без медицины невозможно представить нашу жизнь, ведь корни этой профессии идут с древних времен. Люди издавна заботятся о своем здоровье и ищут пути к долголетию. Медицина - это больше, чем просто профессия. Это настоящее призвание.

В Нижегородской области работает большое количество профессионалов, которые преданы своему делу. Глеб Никитин подчеркнул, что по инициативе Президента России реализуется национальный проект «Здравоохранение» - обновляются больницы и поликлиники, закупается новое оборудование, пополняется автомобильный парк, ведь условия работы очень важны в медицине.

- Отличительная черта настоящего медика - способность учиться на протяжении всей жизни. Вам дольше всех приходится получать образование, осваивать огромное количество информации, на практике постигать секреты профессии. Нам очень важно сейчас развивать и свои медицинские технологии, - отметил губернатор Нижегородской области.

Он также пожелал всем медработникам не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к большему.