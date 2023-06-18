Режим повышенной готовности ввели в Балахнинском округе из-за торфяного пожара. Фото: пресс-служба администрации Балахнинского округа.

Режим повышенной готовности ввели в Балахнинском округе из-за торфяного пожара, который произошел 17 июня. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Напомним, торфяной пожар произошел в поселке Гидроторф днем 17 июня. Пожар распространился в пяти километрах к западу от дома №13 улицы Административной. Для ликвидации были привлечены дополнительные силы, всего участвовало 56 человек, в том числе подключены силы из соседних районов.

Также было задействовано 22 единицы спецтехники, 17 мотопомп, 23 ранцевых огнетушителя. Для всех, кто борется с огнем, создан пункт временного размещения на базе Дома Москвы с трехразовым питанием.

-Решением внепланового заседания КЧС и ОПБ Балахнинского муниципального округа с 17 июня введен режим повышенной готовности для органов управления и сил округа, - сообщили в администрации Балахнинского округа.

Ранее, крупный пожар возник в Керженском заповеднике. В тушении пожара были задействованы 60 человек, привлекалась техника - 2 колесных трактора, 3 гусеничных трактора и 3 пожарных автомобиля.