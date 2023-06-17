22,5 млн рублей потребуется на проект по строительству поликлиники в Советском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

22,5 млн рублей потратят на строительство поликлиники в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствует информация на портале госзакупок.

Как отмечается, заказчиком работ является «Нижегородстройзаказчик». Сейчас проводят конкурс по выбору подрядчика, который займется строительством поликлиники. Согласно проекту, медучреждение сможет принимать до 500 человек за смену.

Конкурс по выбору подрядчика продлится до 28 июня. Начальная цена контракта составила 22,5 млн рублей.