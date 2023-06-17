Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2023 16:43

22,5 млн рублей потребуется на проект по строительству поликлиники в Советском районе

На данный момент проходит конкурс по выбору подрядчика
Елизавета КОПЫЛОВА
22,5 млн рублей потребуется на проект по строительству поликлиники в Советском районе

22,5 млн рублей потребуется на проект по строительству поликлиники в Советском районе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

22,5 млн рублей потратят на строительство поликлиники в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствует информация на портале госзакупок.

Как отмечается, заказчиком работ является «Нижегородстройзаказчик». Сейчас проводят конкурс по выбору подрядчика, который займется строительством поликлиники. Согласно проекту, медучреждение сможет принимать до 500 человек за смену.

Конкурс по выбору подрядчика продлится до 28 июня. Начальная цена контракта составила 22,5 млн рублей.