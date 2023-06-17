Новую технику для заливки льда закупают в спортивные учреждения Нижнего Новгорода

Технику для заливки льда закупают в спортивные учреждения Нижнего Новгорода. Об этом сообщает в своем телеграм-канале мэр города Юрий Шалабаев.

Как отмечается, для уличных ледовых площадок уже закупили машину «Умка», на базе автомобиля УАЗ, а совсем скоро во дворец спорта «Заречье» поступит новая машина «Zamboni». Работу «Zamboni» уже смогли оценить ребята из дворца спорта «Северная звезда». Для них машину приобрели еще в 2021 году.

-В сентябре две новые льдозаливочные машины «Олимпия» поступят на стадион «Труд», - отметил Юрий Шалабаев.

Глава Нижнего Новгорода уверен, что новые машины понравятся хоккеистам и помогут достичь спортивных побед.