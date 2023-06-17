Проблемный ЖК «Новинки Smart City» достроят в 2023 году. Фото: Фонд развития территорий.

Строительство нижегородского ЖК «Новинки Smart City» завершится в 2023 году. Об этом сообщает GIPERNN.RU со ссылкой на пресс-службу Фонда развития территорий.

Как отмечается, в состав жилого комплекса входит 25 жилых домов. Из них 20 уже достроены и введены в эксплуатацию. Остальные пять домов находятся в различной степени готовности. В частности, не достроены три восьмиэтажки № 1, № 3, № 5, а также высотки в 10 этажей № 29 и № 31.

Всего на строительной площадке работают около 800 человек и почти 30 единиц техники. После сдачи всех домов в эксплуатацию в правах будут восстановлены более 1700 дольщиков.

Напомним, ЖК «Новинки Smart City» начали строить в далеком 2014 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и был признан банкротом. В 2019 году достройкой домов занялось АО «Политехстрой» по заказу федерального фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». С тех пор сроки сдачи ЖК неоднократно переносились.