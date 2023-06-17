Более 100 сотрудников НОКБ имени Семашко получили награды за профессиональные достижения. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 100 сотрудников Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко получили награды за профессиональные достижения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Награждение прошло в стенах медучреждения с участием Нижегородского русского народного оркестра имени В.А. Кузнецова.

Как отмечается, шесть человек наградили знаком «Отличник здравоохранения», восьми сотрудникам вручили благодарность министерства здравоохранения Российской Федерации. 16 человек наградили благодарственными письмами правительства Нижегородской области, а 21 человек получили благодарность главы Нижнего Новгорода.

30 специалистов получили почетные грамоты министерства здравоохранения Нижегородской области, еще 36 работников наградили почетными грамотами самого медицинского учреждения.

- Праздновать День медицинского работника, поздравлять и благодарить всех причастных к медицине – это добрая традиция. Каждый из вас ежедневно несет в этот мир добро, помогает приумножать здоровье и сохранять жизней тысячей нижегородцев, - поздравила всех сотрудников первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

Она отметила, что за последние годы социальная значимость медработников выросла, особенно это стало заметно в период пандемии.