Фото: Александр Воложанин.

ОМК направит свыше 24 миллиардов рублей на развитие Выксы. В течение пяти лет в городе реализуют более 10 крупномасштабных инфраструктурных проектов. Так, предусмотрено строительство новых дорог и создание общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Развитие Выксы также предполагает улучшение коммунальной инфраструктуры, модернизацию системы здравоохранения и расширение жилищного фонда. Например, в планах разработка создания системы единого водозабора и реконструкции системы теплоснабжения.

Планируется реконструкция моста через реку Железницу и части улицы Ленина, строительство новых жилых микрорайонов, создание индустриально-туристического центра «Шухов парк» с музеем, детским образовательным центром «Кванториум» и гостиницей.

Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, что животноводческий комплекс на 2800 голов дойного стада планируют построить на территории Богородского района.

Также на Гребном канале предполагается строительство одного из крупнейших в России термального комплекса с бассейнами, пятизвездочной гостиницы на 225 номеров, а также лыжных и беговых трасс, детских и спортивных площадок.

Ещё одна хорошая новость – научно-производственный центр беспилотных авиационных систем с возможностью взлета и посадки на поверхность воды планируется создать в Нижнем Новгороде.

Соглашения на реализацию всех этих проектов были подписаны на ПМЭФ. Как отметил губернатор Глеб Никитин, который возглавляет нижегородскую делегацию, соглашения, подписанные на ПМЭФ в предыдущие годы, успешно реализуются в регионе. Так, например, появился «Парк 800-летия», начала преображаться Черниговская набережная, стартовало строительство производства силикагелей в Дзержинске.