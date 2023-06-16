Электронный сертификат для соцвыплат планируют ввести в Нижегородской области

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Электронный сертификат для социальных выплат введут в Нижегородской области. Он позволит самостоятельно приобретать отдельные виды товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сертификат будет содержать сведения о том, какие товары, работы или услуги, в каком количестве и на какую предельную сумму можно приобрести с его использованием. Средства электронного сертификата поступают на карту «Мир» любого банка, а оплата работает аналогично операциям с использованием банковских карт.

Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, что «Карту жителя Нижегородской области» запустят на базе платежной системы «Мир». Её можно будет использовать как банковскую, транспортную, как единую скидочную. Оказания услуг по переводу денежных средств станет эффективнее, надёжнее и доступнее.

Также мы писали, что Нижегородская область заняла третье место в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах Российской Федерации. Первое место заняла Москва, на втором месте оказался Татарстан.

Другая новость - Нижегородская область заняла 65 строчку по доступности жилья в РФ. Сейчас срок накопления для покупки квартиры нижегородской семье увеличился до восьми лет. В прошлом году копить нужно было 6,6 лет.