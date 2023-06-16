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НовостиОбщество16 июня 2023 12:15

Мобильные комплексы начали фиксировать нарушения ещё на двух нижегородских трассах

Они находятся на трассах Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» и М-7 Волга «Москва – Уфа»
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Мобильный комплекс.

Мобильный комплекс.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С 13 июня ещё два мобильных комплекса начали работать на трассах Р 158 «Нижний Новгород – Саратов» и М 7 Волга «Москва – Уфа» в Нижегородской области. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

– Более 1000 нарушений скоростного режима зафиксировали мобильные комплексы фотовидеофиксации Центра развития транспортных систем с 20 апреля, – подчеркнула старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Напомним, что спецмашины с камерами для фиксации нарушений ПДД появились в Нижнем Новгороде еще в августе 2022 года. Их легко отличить в потоке – белые брендированные иномарки имеют надписи на бортах «Мониторинг дорожного движения. Нижегородская область». Экипаж состоит из двух человек: один ведет машину, второй следит за работой прибора и при необходимости меняет ракурс камеры.

Машины оснащены комплексом «Кордон-Про»-М, который умеет распознавать нарушение скорости, выезд на «выделенку», нарушение правил парковки, движение по обочине, а также движение задним ходом по автомагистрали.