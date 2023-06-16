Ограждения и парапет восстановят на Верхневолжской набережной к середине июля

Ремонт парапета, подпорной стенки и ограждения будет выполнен на Верхневолжской набережной до середины июля. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Работы по ремонту парапета, подпорной стенки и ограждения на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде планируют завершить до 10 июля. Об этом сообщает администрация Нижегородского района.

Восстановление и обустройство идет на участке от Чкаловской лестницы до Казанского съезда. Сейчас рабочие демонтирует покрытие и основания парапета, а затем выполнят опалубку, армирование и заливку бетоном. На обновленный парапет нанесут штукатурный слой и выполнят покраску поверхности.

– Параллельно с этим идут работы по устройству подпорной стенки, – добавил Алексей Рыболовлев.

Также ведется ремонт ограждений, сейчас с них сняли слой старой краски.

Напомним, что в середине марта в Нижнем Новгороде начался ремонт Стригинского моста через Оку, который является частью федеральной трассы М-7. И если до конца апреля худо-бедно ситуация с пробками была терпимой, то с началом дачного сезона нижегородцы стали массово жаловаться на многокилометровые заторы в районе переправы: люди вынуждены стоять в пробках, чтобы добраться до своих дач в Богородском районе. О том, какие работы планируют провести и как долго продлится ремонт Стригинского моста, читайте в нашем материале.

Также мы писали, что дорогу на площади Свободы в Нижнем Новгороде сузят из-за строительства новой станции метро. Такое изменение связано с необходимостью перекладки электрических и теплосетей, водопровода.