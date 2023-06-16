Главврач скорой помощи Нижнего Новгорода Игорь Голубев покинул свой пост

Фото: сайт ГБУЗ НО ССМПНН.

Главный врач станции скорой помощи в Нижнем Новгороде Игорь Голубев ушел со своей должности. Он возглавлял учреждение в течение 16 лет. Об этом сообщается на сайте ГБУЗ НО ССМПНН.

– Это было прекрасное время, и я навсегда останусь благодарным каждому из вас за помощь в работе, поддержку, доброжелательное отношение и достигнутые результаты. Я готов к новому этапу в своей карьере и сегодня передаю эстафету Нижегородской скорой в надежные руки, – оставил обращение на сайте учреждения Игорь Голубев.

Кто станет руководителем нижегородской станции скорой помощи, пока неизвестно.

Напомним, что в начале 2023 года министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поработал помощником в бригаде скорой помощи. 40% вызовов были нецелевые. В основном нижегородцы обращались из-за сломанного тонометра, боли в голове, повышенной температуры. Некоторые даже вызывали «неотложку» чтобы узнать, можно ли принять цитрамон, а также из-за плохого настроения. И тем не менее, несколько вызовов все же оказались целевыми и окончились госпитализацией нижегородцев.