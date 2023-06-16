Нижегородская область оказалась на 3 месте в национальном рейтинге состояния инвестклимата

Фото: телеграм-каналл Глеба Никитина.

Нижегородская область заняла третье место в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах Российской Федерации. Итоги подвели на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

– В прошлом году были на 5-ом, а в 2017 - на 70-м месте! – подчеркнул губернатор.

Первое место заняла Москва, на втором месте оказался Татарстан. А вот третье место между собой разделили Нижегородская, Московская и Тюменская области.

Напомним, что делегация из Нижегородской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Северной столице с 14 по 17 июня. На площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» представлен стенд Нижегородской области – он находится рядом со стендами Москвы и Санкт-Петербурга

Участники форума могут поближе познакомиться с регионом с помощью тач-панелей и интерактивных зон. Здесь представлены основные проекты в сфере привлечения инвестиций, культуры и туризма Нижегородской области, а также событийная программа.