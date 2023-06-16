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НовостиСпорт16 июня 2023 9:22

Победитель Всероссийской киберспортивной студенческой лиги в Нижнем Новгороде получит 3 млн рублей

Нижегородские команды выбыли из борьбы за главный приз
Мария СОРОКИНА
Соревнования будут проходить в пяти дисциплинах.

Соревнования будут проходить в пяти дисциплинах.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги будет проходить в Нижнем Новгороде 17 и 18 июня, сообщают организаторы. Поединки будут проходить в первом павильоне Нижегородской ярмарки. Лучшие команды со всей страны сразятся за главный приз в 3 миллиона рублей. Состязания будут проходить в пяти дисциплинах: мобильная игра Clash Royale, Dota 2, CS: GO, StarCraft II и Hearthstone. Нижегородские команды не будут принимать участие в этом финале, так как не прошли отбор в дивизионе Поволжье, являющемся одним из сильнейших в стране.

Как отметил вице-президент ФКС России Алексей Шемякин, финальные игры будут проходить с учетом всех патчей и обновлений, доступных на данный момент. Команды будут находиться в равных условиях, так как всем было отведено одинаковое время на подготовку.

Финальные поединки будут транслироваться на большом экране в высоком качестве. На площадке будут работать опытные комментаторы и аналитики - они будут объяснять действия игроков тем, кто впервые посетил соревнования по киберспорту.