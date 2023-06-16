Вторую очередь логистического парка «Волга» построят в Кстове за 2,5 млрд рублей

Подписано соответствующее соглашение. Фото: Александр Воложанин.

Вторую очередь логистического парка «Волга» построят в Нижегородской области за 2,5 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать 800 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Комплекс расположен в 7 километрах от Нижнего Новгорода, в черте Кстова, около федеральной трассы М-7 «Волга». В 2014 году была построена первая очередь помещений на площади 64,3 тысячи квадратных метров.

Вторая очередь позволит возвести складские и офисные помещения на площади в 45 тысяч квадратных метров. Строительство стартует летом 2023 года, а завершится к концу 2024 года.

– У Нижегородской области, учитывая географическое расположение, наличие двух крупных речных артерий, очень серьезный потенциал для дальнейшего развития в этой отрасли, – подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

Инвестором стала компания – ООО «Кстово Девелопмент». Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, что животноводческий комплекс на 2800 голов дойного стада планируют построить на территории Богородского района.

Также на Гребном канале предполагается строительство одного из крупнейших в России термального комплекса с бассейнами, пятизвездочной гостиницы на 225 номеров, а также лыжных и беговых трасс, детских и спортивных площадок.

Ещё одна хорошая новость – научно-производственный центр беспилотных авиационных систем с возможностью взлета и посадки на поверхность воды планируется создать в Нижнем Новгороде.

Соглашения на реализацию всех этих проектов были подписаны на ПМЭФ. Как отметил губернатор Глеб Никитин, который возглавляет нижегородскую делегацию, соглашения, подписанные на ПМЭФ в предыдущие годы, успешно реализуются в регионе. Так, например, появился «Парк 800-летия», начала преображаться Черниговская набережная, стартовало строительство производства силикагелей в Дзержинске.