Животноводческий комплекс на 2800 голов построят в Богородском районе

Сельское хозяйство - одна из наиболее перспективных отраслей. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Животноводческий комплекс на 2800 голов дойного стада планируют построить на территории Богородского района. Комплекс разместится на площади 45 га без учета цеха выращивания молодняка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В строительство вложат 2,1 миллиарда рублей. Создание комплекса позволит создать 140 новых рабочих мест. Планируемый объем производства молока – около 30 тысяч тонн в год. Комплекс планируется оборудовать стационарным кормовым центром.

– Новые инвестиционные проекты также играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, дают гарантию, что в магазинах всегда будут доступные и качественные продукты местного производства, – подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

Инвестором стала компания – ООО «ПМ Групп». Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, что Нижегородская область вошла в десятку российских регионов – лидеров по эффективности ведения лесного хозяйства по итогам анализа, проведенного Федеральным агентством лесного хозяйства. Нижегородская область заняла второе место среди субъектов Приволжского федерального округа в 2022 году.

Также стало известно, что комплекс по производству деревянных игрушек построят в Вознесенском районе Нижегородской области.

Ранее мы писали, что завод «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде получил крупный заказ на строительство серии сухогрузов для АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Контракт предполагает строительство тремя партиями: 10 судов будут переданы заказчику до конца 2024 года, 12 судов – до конца сентября 2025 года, еще 12 судов – до конца января 2027 года. Одно судно строится за рекордные 5,5 месяца!