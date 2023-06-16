Научно-производственный центр беспилотных авиасистем появится в Нижнем Новгороде

Региональный научно-производственный центр беспилотных авиационных систем планируется создать в Нижнем Новгороде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный научно-производственный центр беспилотных авиационных систем с возможностью взлета и посадки на поверхность воды планируется создать в Нижнем Новгороде. Соглашение с АО «НПП «Радар ммс» и АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Нижегородская область обладает огромными возможностями в данном направлении. Есть производственные площадки, интеллектуальный потенциал, а самое главное – желание разрабатывать и внедрять столь нужные для страны технологии, – отметил глава региона Глеб Никитин.

Проект предполагает формирование и актуализация банка технологий для проектирования нового поколения авиационных систем, создание прототипов и опытных образцов, проведение экспертизы проектов, сертификация систем и элементов инфраструктуры, летные и наземные испытания, обучение операторов БАС и многое другое.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых заметных событиях и проектах, которые будут реализованы в Нижнем Новгороде в 2023 году. Один из один крупных проектов в сфере образования, старт которому будет дан в 2023 году, - строительство межвузовского IT-кампуса мирового уровня. Осенью началось его проектирование.

Новый межвузовский кампус в Нижнем Новгороде должен стать центром подготовки ИТ-кадров мирового уровня. Он будет состоять из двух крупных площадок: у метромоста и на проспекте Гагарина в районе ННГУ. Ежегодно IT-кампус будет выпускать 1500 специалистов высокого класса. В общей сложности здесь будет создано семь тысяч учебных мест и 5400 мест для проживания.

Еще одна серьезная стройка, которая длится не один год, находится прямо в нижегородском кремле. Вы, наверное, уже догадались, что речь идет о фуникулёре. Он был построен в конце 19 века к Всероссийской промышленной и художественной выставке, однако через три десятка лет его забросили, и он пришел в запустение. В наше время его неоднократно хотели восстановить, но дальше планов дело не шло, пока в 2019 году не были проведены археологические раскопки и ученые не нашли часть водонапорной башни фуникулера. Тогда же было принято решение полностью его восстановить.