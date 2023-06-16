Нижегородским врачам, педагогам и соцработникам повысят зарплаты в 2023 году

Врачи в одной из больниц города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава региона внес в Законодательное Собрание Нижегородской области проект поправок в бюджет на 2023 год. Изменения предусматривают выделение более 1 миллиарда рублей на повышение зарплаты врачам, педагогам, социальным работникам, работникам учреждений культуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Июньские правки в бюджет носят в основном социально-культурный характер. Дополнительно выделяем 500 миллионов рублей региональных средств на обеспечение лекарствами льготников, почти 160 миллионов – на подготовку к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Из федерального бюджета получили 88,4 миллиона на строительство центра культурного развития в Дивееве, – рассказал Глеб Никитин.

Средства также пойдут на возмещение части затрат промышленным предприятиям лесопромышленного комплекса. На эти цели уйдет 278,1 миллиона рублей.

Напомним, что с 1 января 2023 года зарплаты нижегородских учителей были проиндексированы на 31,6%. По прогнозу министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области среднемесячный доход от трудовой деятельности в 2023 год составит 44 360 рублей. Средняя заработная плата учителей должна соответствовать данному уровню.

Также Нижегородская область заняла 73 место в общероссийском рейтинге динамики зарплат. Специалисты «РИА Рейтинг» составили инфографику о том, за какой период нижегородцы смогут получать зарплату свыше 100 тысяч рублей. Как выяснилось, 25% жителей региона смогут приблизиться к этой отметке через 8 лет и 3 месяца.

Проще говоря, в Нижегородской области пока прогнозируется достаточно медленный рост зарплат, ниже чем во всех остальных регионах Приволжья.