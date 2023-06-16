Туркомплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде за 8 млрд рублей

Проект. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Туристический комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде за 8 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год, реализация проекта позволит создать около 200 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инвестором стала компания – ООО «Экопарк-Нижний Новгород». Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Известно, что на Гребном канале предполагается строительство одного из крупнейших в России термального комплекса с бассейнами, пятизвездочной гостиницы на 225 номеров, а также лыжных и беговых трасс, детских и спортивных площадок.

– Это будет способствовать не только притоку туристов, но и позволит местным жителям спланировать свой отдых, не покидая региона, – подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Напомним, что большое внимание также планировали уделить и природной составляющей. В частности, проект предусматривал обустройство парковой зоны и строительство кафе-проката для прогулок по парку и набережной Гребного канала.

Долгое время территория Гребного канала пустовала и была заброшена в Нижнем Новгороде: во-первых, там отсутствовали какие-либо объекты благоустройства, во-вторых, до нужного места мало кто мог добраться, только если на машине, ведь транспорт туда не ходит, а пешком слишком далеко. Поэтому в последние годы власти озаботились тем, чтобы развить это общественное пространство и привлечь туда нижегородцев.