В мае специалисты «Нижновэнерго» провели более 20 мероприятий по профилактике электротравматизма

Разъяснительная работа проводится нижегородскими энергетиками в рамках реализации программы профилактики электротравматизма сторонних лиц.

В мае 2023 г. сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» провели 21 занятие по электробезопасности для 622 школьников, а также распространили около 1500 интересных наглядных материалов, рассказывающих об опасности электричества. Разъяснительная работа проводится нижегородскими энергетиками в рамках реализации программы профилактики электротравматизма сторонних лиц.

Ежегодно специалисты филиала «Нижновэнерго» призывают взрослых и детей соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов и повторять основные правила электробезопасности. Особую актуальность эта работа приобретает в теплое время года, когда нижегородцы проводят много времени на открытом воздухе.

Нижегородские энергетики напоминают: играть рядом с электроустановками, проникать на территорию подстанций категорически запрещается. Электрический ток поражает не только при непосредственном контакте с частями электроустановок, но и при приближении к ним – по воздуху, через землю.

Селфи на опоре линии электропередачи может стать последним в жизни. Берегите себя и своих близких, которые могут пострадать из-за пренебрежения элементарными правилами электробезопасности. Помните – электричество не прощает ошибок!

В охранной зоне линий электропередачи категорически запрещено: набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние предметы, а также подниматься на их опоры; проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут затруднить доступ к энергообъектам; разводить огонь; организовывать свалки и складирование каких-либо материалов; запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев.

Сотрудники «Нижновэнерго» призывают граждан обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты, соблюдать правила безопасности вблизи электросетевых объектов. Обо всех замеченных повреждениях оборудования электросетевого комплекса необходимо незамедлительно сообщать по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный из любой точки России).

«Информационно-разъяснительная работа – одно из приоритетных направлений программы по предупреждению электротравматизма среди взрослых и детей. Особое внимание в этой работе мы уделяем обучению правилам электрической грамотности подрастающего поколения. Дети – наше будущее. И мы делаем все возможное, чтобы сохранить их жизнь и здоровье и предотвратить несчастные случаи», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.