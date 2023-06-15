Верхневолжскую набережную частично перекроют в Нижнем Новгороде с 16 по 25 июня

Схема. Фото: ЦОДД.

Движение транспорта на участке Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.

На участке дороги в районе дома №8 автомобили не смогут проехать с 08:00 16 июня до 20:00 25 июня. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными и не пропускать предупреждающие аншлаги и временные знаки.

Напомним, что проезд машин ограничен на участке улицы Акварельной в Нижнем Новгороде. В период с 07:30 15 мая до 18:00 30 июля будет перекрыта дорога от улицы Мечтателей до улицы Романтиков.

Также перекрыто движение на участке улицы Тургенева в Нижнем Новгороде. В период с 07:30 15 мая до 18:00 30 июня проехать нельзя по дороге на пересечении улицы Тургенева с улицей Новосолдатской.