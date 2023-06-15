Дорогу на площади Свободы в Нижнем Новгороде сузят из-за строительства метро

Дорогу на площади Свободы в Нижнем Новгороде сузят. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Дорогу на площади Свободы в Нижнем Новгороде сузят из-за строительства новой станции метро. Такое изменение связано с необходимостью перекладки электрических и теплосетей, водопровода. Об этом сообщается в телеграм-канале «МетроНН».

– Специалисты уже готовят сроки и схемы объезда, – сообщили представители.

Сужение дороги проведут так, чтобы обеспечить ширину пожарных проездов вдоль здания по адресу площадь Свободы, 3.

Напомним, что госэкспертиза выдала положительное заключение на новый этап строительства метро на площади Сенной в Нижнем Новгороде.

Также подготовка к прокладке тоннелей метрополитена для строительства станций «Площадь Свободы» и «Сенная» началась в Нижнем Новгороде в мае 2022 года. Всего при продлении Автозаводской ветки будет задействовано три тоннелепроходческих щита, один из которых – «Владимир» – пройдет от станции «Горьковская» до площади Свободы. Ему предстоит преодолеть около 1,3 километра.

А ещё новую временную дорогу открыли возле стройплощадки станции метро «Сенная». Объездная дорога проходит от Печерского съезда до канатной дороги, мечети и жилых домов.