Инвестиционный портал Нижегородской области признан одним из лучших в России. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Исполнительный директор и заместитель председателя правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) Рафаэль Хусяиншин вручил Корпорации развития Нижегородской области свидетельство о прохождении независимой оценки качества работы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Свидетельство подтверждает высокий уровень сервиса организации и качества ее работы с инвесторами на территории региона.

«Повышение качества взаимодействия с инвесторами – одна из ключевых задач для региона. Мы системно подходим к работе над улучшением инвестиционного климата, стремимся создать максимально комфортные условия для бизнеса. Деятельность Корпорации развития нацелена на достижение этой цели. С одной стороны, новые проекты – это поступления в бюджет, которые мы можем направить на строительство школ, дорог, детсадов и благоустройство территорий, а с другой – новые рабочие места. В любом случае от этого напрямую зависит качество жизни в регионе», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Одним из критериев независимой оценки, проводимой НААИР, является удобство инвестиционного портала региона. По представленным в рамках форума результатам, инвестпортал Нижегородской области www.nn-invest.ru был отмечен как один из лучших среди аналогичных онлайн-ресурсов других регионов для инвесторов.

«За последние несколько лет Нижегородская область добилась значительного прогресса в работе с инвесторами. Уверен, что наша открытость и готовность к обмену опытом, в том числе по управлению и развитию инвестиционного портала, обязательно принесут пользу всем», - подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Одно из ключевых направлений деятельности Корпорации развития — оказывать поддержку предпринимателям на всех этапах реализации их инвестпроектов в Нижегородской области. Сюда входит как консультационная поддержка по вопросам взаимодействия с органами власти, ресурсоснабжающими организациями, получение мер поддержки, подбор земельных участков, так и организация работы инвестиционного портала региона и его внутренних сервисов, позволяющих подать заявку на сопровождение, получать «обратную связь» и отслеживать процесс получения всех необходимых документов в режиме онлайн.

Напомним, чтобы инвестор мог самостоятельно подобрать под свой проект налоговые, имущественные, консультационные, образовательные меры господдержки, узнать информацию о доступных субсидиях, льготных кредитах и займах, на портале действует калькулятор мер поддержки. Чтобы инвестору было проще адаптироваться к его функционалу, в этом же разделе размещена ссылка на видеоруководство к сервису.