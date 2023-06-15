Нижегородские социальные проекты стали победителями на всероссийском уровне. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

14 июня 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге были определены победители и специальные номинанты всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Мой добрый бизнес» сезона 2022-2023 гг.

По итогам 2022 года четыре нижегородские практики стали лауреатами в четырех номинациях: три проекта – лауреатами 2-й степени и один – лауреатом 3-й степени.

«Важно, что нижегородские проекты регулярно становятся победителями на всероссийском уровне. Это говорит о популярности социального предпринимательства и высоком уровне развития такого бизнеса в регионе. Социальные предприниматели помогают людям, создают рабочие места, меняют жизнь к лучшему. Мы, в свою очередь, продолжим оказывать всестороннюю поддержку социальному бизнесу», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ежегодно Нижегородская область занимает лидирующие позиции по количеству поданных практик на участие в конкурсе. С 2017 года в конкурсе приняло участие более 600 проектов разной социальной направленности, из которых 168 стали победителями на региональном уровне. С 2017-го по 2021 год шесть региональных проектов были признаны победителями всероссийского конкурса.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, по количеству социальных предпринимателей регион стабильно входит в пятерку лучших в России.

«На сегодня в реестр включено 368 субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом – большая заслуга региона, где созданы благоприятные условия для развития данной сферы. В 2022 году 118 социальных предпринимателей стали получателями различных грантов, при этом сумма поддержки превысила 47,7 миллиона рублей. Кроме того, более 200 предпринимателей стали получателями иных мер поддержки: это и реклама, продвижение социальных проектов, и разработка бизнес-планов, франшиз, сайтов, и проведение обучающих акселераторов», - рассказал Андрей Гнеушев.

По словам директора центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светланы Кашиной, социальное предпринимательство - особый вид деятельности, способствующий достижению позитивных социальных изменений в обществе в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, спорт.

«Социальные предприниматели приносят пользу обществу, помогая тем, кто больше всего нуждается в поддержке. На сегодняшний момент в реестре центра инноваций социальной сферы Нижегородской области, который отвечает за поддержку социального предпринимательства в регионе, более четырех тысяч организаций. С ними организовано постоянное взаимодействие в рамках различных направлений поддержки. От имени центра поздравляю победителей и желаю успехов, уверенности в своем деле и реализации идей на благо развития социального предпринимательства нашего региона», - сказала Светлана Кашина.

В течение сезона 2022-2023 гг. участие в конкурсе приняли 2 578 проектов из 79 субъектов РФ, из которых 2 133 – проекты представителей МСП и 345 – проекты представителей сферы НКО. В региональный этап было отобрано 567 победителей, а в финал вышло 60 проектов в 12 номинациях.

Организатором конкурса выступает Министерство экономического развития Российской Федерации, оператором является Государственный университет управления. Региональный куратор – министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, региональный представитель – АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области».

Цель конкурса - поиск, выявление и популяризация лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно полезных целей.

В конце 3-го квартала текущего года будет объявлен сбор проектов на очередной сезон конкурса (региональный этап).

КОНКРЕТНО

Победители всероссийского конкурса:

- проект «Работа есть» Ирины Осиповой (общественная организация родителей детей-инвалидов «Созвездие» в г.о.г. Выкса Нижегородской области) стал лауреатом 2-й степени в номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания». В рамках проекта проводятся информационные и консультационные встречи с молодыми людьми с инвалидностью, для которых реализуется обучающая программа по трудоустройству, организованы стажировки и профориентационные экскурсии, обеспечено индивидуальное сопровождение в процессе поиска работы;

- проект «Первая мобильная резиденция современного искусства «Арт-трамвай 800» Анастасии Голубевой (АНО «Социальный центр развития личности «Детская академия искусств», Нижний Новгород) стал лауреатом 2-й степени в номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий». Арт-трамвай курсирует по Нижнему Новгороду и представляет собой передвижную резиденцию современного искусства, своеобразный «дом искусств на колесах» с уникальными арт-маршрутами и социокультурными мероприятиями;

- проект «Бонусная система мотивации учебы и развития «Глобус» Ольги Савостиковой (ООО «Телепортация», Нижний Новгород) стал лауреатом 3-й степени в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей». Проект представляет собой программно-информационную систему повышения мотивации школьников, студентов, молодых специалистов к учебе, роста спектра их навыков и компетенций, а также всестороннего развития и социальной активности в спорте, культуре, искусстве, волонтерской деятельности и др. Программа стала одним из первых резидентов инновационного научно-технологический центра (ИНТЦ) «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде;

- проект «Загородный семейный клуб «Парус мечты» Ольги Пермовской (ООО «Парус мечты», Нижний Новгород) стал лауреатом 2-й степени в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма». На территории загородного клуба организован отдых для семей с детьми, в том числе детей с ОВЗ, малых дошкольных, школьных и студенческих групп в сопровождении взрослых. Родителям предлагаются обучающие тренинги и консультации с психологом по вопросам развития и воспитания особенных детей, проводятся различные мастер-классы.