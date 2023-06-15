Более 20 соглашений планирует подписать делегация Нижегородской области на ПМЭФ-2023. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Делегация Нижегородской области планирует подписать более 20 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Северной столице с 14 по 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, который возглавляет нижегородскую делегацию, соглашения, подписанные на ПМЭФ в предыдущие годы, успешно реализуются в регионе. Так, например, появился «Парк 800-летия», начала преображаться Черниговская набережная, стартовало строительство производства силикагелей в Дзержинске.

- Для меня очень важно, чтобы соглашения, которые мы подписываем на ПМЭФ, несли за собой результат, были первым шагом к большим преобразованиям. Уверен, что ПМЭФ-2023 будет для нас таким же плодотворным, как и в предыдущие годы, - подчеркнул Глеб Никитин.

Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2023 был представлен накануне, в первый день работы форума. Центральным его символом является беляна – деревянная баржа, использовавшееся для сплава леса по Волге в XVIII — начале XX века. Она олицетворяет лучшие качества нижегородцев – трудолюбие и предпринимательский дух.