Авиастроительные классы откроются в пяти школах Нижнего Новгорода в 2023 году

Соглашения о реализации проекта были заключены 14 июня 2023 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Инженерные классы авиастроительного профиля откроются в пяти школах Нижнего Новгорода в 2023 году. Реализацией проекта займётся вуз НГТУ им. Р.Е.Алексеева и завод «Сокол». Новые классы появятся в учебных учреждениях №64, № 66, №118, №172 и №178. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Сегодня мы говорим о внедрении профориентации, начиная с детского сада, а в школе мы уже даем детям попробовать себя в роли инженеров, создать свои модели и проекты. Все это способствует осознанному выбору дальнейшего профессионального пути, – рассказала и.о. министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова.

Известно, что в 2022 году восемь классов судостроительного профиля заработали в школах Нижнего Новгорода, Чкаловска и городском округе Навашинский. Еще один класс авиастроительного профиля открылся в школе Чкаловска.

В настоящее время потребность в молодых специалистах сохраняется.

Напомним, что первая школа креативных индустрий откроется в Нижнем Новгороде уже этой осенью. Она включает студии по анимации и 3D-графике, фото- и видеопроизводству, а также по интерактивным цифровым технологиям. На первый год обучения будут набраны 60 детей от 12 до 17 лет. С 5 по 15 июня Школа принимает документы.

Также в Нижегородской области на базе регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту открылся Центр по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов.