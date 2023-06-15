Плановые учения на подводных переходах трубопроводов провело АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Для поддержания в постоянной готовности сил и средств для устранения последствий возможных нештатных ситуаций специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» провели плановые учебно-тренировочные занятие (УТЗ). Учения прошли на подводных переходах магистральных нефтепродуктопродов (МНПП): Горький - Ярославль, Новки - Рязань, Второво - Ярославль, Горький - Рязань-2, Кольцевого нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы (КМНПП), а также нефтепровода (МН) Горький - Рязань-1.

Занятия проводились на реках Кудьма, Шумарь, Гусь, Москва, Ермишь в Нижегородской, Владимирской, Московской и Рязанской областях, соответственно. По единому сценарию УТЗ операторам поступила информация об авариях на подводных переходах МНПП, КМНПП и МН с условным выходом нефтепродуктов и нефти.

Дежурные передали информацию оперативным и диспетчерским подразделениям, транспортировка нефти и нефтепродуктов была «остановлена». Оперативно на рубежи локализации прибыли аварийные службы Горьковского и Рязанского районных нефтепроводных управлений, а также Володарского районного нефтепродуктопроводного управления.

Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия. Было использовано 620 метров боновых заграждений, емкости для временного хранения, задействовались 10 нефтесборщиков общей производительностью 450 куб. м в час. Работники лабораторий эколого-аналитического контроля вели мониторинг почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха в течение УТЗ.

По дополнительным вводным специалисты отработали действия по условному оповещению населения.

В занятиях приняли участие 99 человек, использовалось 36 единиц оборудования и техники, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная и пожарная техника, а также нефтесборщики.

По итогам была дана положительная оценка эффективности мероприятия. Персонал продемонстрировал оперативность и слаженность действий при выполнении операций по ликвидации последствий условных инцидентов. Были своевременно выполнены все работы, предусмотренные программой проведения УТЗ.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»