Более 330 миллионов выделили Нижегородской области на строительство модульных отелей Фото: Даниил ОПАРИН

332 миллиона получит Нижегородская область из федерального бюджета на строительство модульных отелей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте федерального кабмина.

Согласно документу, в 2023 году в регион выделят 168,6 млн рублей, а в 2024 году Нижегородская область получит 163,2 млн рублей. Деньги получат инвесторы, чьи заявки победили в конкурсном отборе.

Отметим, что инвестиции для возведения модульных отелей получат 38 регионов России, в том числе и Нижегородская область. В общей сложности будет выделено восемь млрд рублей.