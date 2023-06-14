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НовостиОбщество14 июня 2023 14:18

ННГУ им.Лобачевского снова будет готовить военных переводчиков

Студенты будут изучать арабские и турецкие языки
Елизавета КОПЫЛОВА
ННГУ им.Лобачевского снова будет готовить военных переводчиков. Фото: сайт ННГУ им.Лобачевского

ННГУ им.Лобачевского снова будет готовить военных переводчиков. Фото: сайт ННГУ им.Лобачевского

Нижегородский государственный университет им.Лобачевского возобновит подготовку военных переводчиков. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Как отмечается, по данному направлению в университете был двухлетний перерыв. Проректор вуза по стратегическому развитию Никита Авралев сообщил, что подготовку военных переводчиков начнут по заказу Минобороны. Всего в 2023 году подготовят 10 специалистов.

Также планируют рассмотреть военных специалистов и по другим языкам, в частности – по китайскому.

За последние 10 лет ННГУ выпустил около 100 военных переводчиков.