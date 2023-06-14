Выдано разрешение на строительство надземного перехода на Сормовском шоссе Фото: Тимур ХАНОВ.

Региональный минстрой выдал разрешение на строительство надземного перехода в Сормовском шоссе. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства 16 мая.

Объект будут строить рядом с АО ЦНИИ «Буревестник» и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы». Подрядчик, которого выбрали весной будет нижегородское предприятие «ПИК». Контракт был заключен на 65,6 млн рублей. Длина надземного перехода составит 78,2 метра, а ширина три метра. Заказчиком выступает МКУ «ГУММиД».

Согласно графику, возведение объекта будет проходить летом и осенью. Работы должны закончить до конца сентября 2023 года.