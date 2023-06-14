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НовостиОбщество14 июня 2023 12:33

Выдано разрешение на строительство надземного перехода на Сормовском шоссе

Соответствующий документ выдал минстрой Нижегородской области
Елизавета КОПЫЛОВА
Выдано разрешение на строительство надземного перехода на Сормовском шоссе

Выдано разрешение на строительство надземного перехода на Сормовском шоссе

Фото: Тимур ХАНОВ.

Региональный минстрой выдал разрешение на строительство надземного перехода в Сормовском шоссе. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства 16 мая.

Объект будут строить рядом с АО ЦНИИ «Буревестник» и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы». Подрядчик, которого выбрали весной будет нижегородское предприятие «ПИК». Контракт был заключен на 65,6 млн рублей. Длина надземного перехода составит 78,2 метра, а ширина три метра. Заказчиком выступает МКУ «ГУММиД».

Согласно графику, возведение объекта будет проходить летом и осенью. Работы должны закончить до конца сентября 2023 года.