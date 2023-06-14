Нижегородские студенты примут участие в стипендиальной программе Эн+

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ объявляет старт приема заявок на третий поток стипендиальной программы. В этом году в проекте участвуют 56 учебных заведений из 20 городов России.

Побороться за стипендию смогут нижегородские студенты очного отделения, обучающиеся на 2-6 курсах в высших и средних профессиональных учебных заведениях по определенным направлениям подготовки. К их числу относятся традиционные для компании специальности – энергетика и металлургия, а также социально значимые – медицина и педагогика. Студент должен иметь высокую академическую успеваемость, опыт участия в олимпиадах или волонтерских движениях, вести научную и творческую деятельность.

В третьем потоке поощрение получат 150 учащихся: 55 металлургов, 35 энергетиков, 20 педагогов и 40 врачей. Стипендия будет выплачиваться ежемесячно в течение 2023-2024 учебного года. Ее размер будет зависеть от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения.

Среди учебных заведений-участников – ведущие университеты страны, профильные энергетические, металлургические, медицинские, педагогические вузы и учреждения среднего профессионального образования. Помимо стипендий, для участников программы предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая участие в профессиональных конференциях, годовую подписку на профильную электронную библиотеку, доступную на карьерном портале UNIVER, стажировки и экскурсии на предприятия компаний Эн+ и РУСАЛа. Приоритет развитию такой программы задал основатель компании Эн+ Олег Дерипаска.

«Программа является хорошим стартом для поддержки талантливых и перспективных студентов, тех, кто уже определился с будущей профессией и нацелен на профессиональное развитие. Компания заинтересована в приеме на работу молодых и активных специалистов, способных решать современные задачи на реальном производстве», – отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко.

Напомним, для участия в конкурсном отборе студенту необходимо зарегистрироваться на корпоративном портале и подать заявку до 16 июля 2023 года. Там же можно подробно ознакомиться с программой и условиями участия. С 17 июля по 26 августа будет проведена экспертиза полученных заявок. Имена 150 стипендиатов компании будут озвучены в сентябре 2023 года.

Фото: Пресс-служба ГК "Волгаэнерго"