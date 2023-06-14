Движение транспорта на улице Пушкина в Нижнем Новгороде приостановлено до 21 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта будет временно ограничено на улице Пушкина в Нижнем Новгороде до 21 августа. Об этом сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Участок дороги от переулка Плодовый до пожарного проезда к зданию Телецентра на улице Белинского, 9А будет перекрыт в связи с ремонтными работами на инженерных сетях. На подъездах к участку будут установлены предупреждающие знаки, а объезд будет организован по прилегающим территориям.

Специалист рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения.