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НовостиОбщество14 июня 2023 10:55

Движение транспорта на улице Пушкина в Нижнем Новгороде приостановлено до 21 августа

Там будут проводить работы на инженерных сетях
Елизавета КОПЫЛОВА
Движение транспорта на улице Пушкина в Нижнем Новгороде приостановлено до 21 августа

Движение транспорта на улице Пушкина в Нижнем Новгороде приостановлено до 21 августа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта будет временно ограничено на улице Пушкина в Нижнем Новгороде до 21 августа. Об этом сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Участок дороги от переулка Плодовый до пожарного проезда к зданию Телецентра на улице Белинского, 9А будет перекрыт в связи с ремонтными работами на инженерных сетях. На подъездах к участку будут установлены предупреждающие знаки, а объезд будет организован по прилегающим территориям.

Специалист рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения.