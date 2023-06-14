Пенсии по потере кормильца нижегородским школьникам и студентам продлили до 1 сентября Фото: Даниил ОПАРИН

Выплату страховой и социальной пенсии по потере кормильца продлили нижегородским школьникам и студентам до 1 сентября. Об этом сообщает отделение Социального фонда РФ по Нижегородской области.

Подобная мера позволит поддержать 1600 учащихся во внеучебное время. Для продления социальных выплат не нужно писать никаких заявлений, процедура происходит автоматически.

Студентам лишь надо подтвердить факт очного обучения в колледже или в вузе. В случае отчисления или перевода на заочную форму обучения студент не имеет право получать пенсию по потере кормильца. Справку нужно принести в клиентскую службу в начале обучения.