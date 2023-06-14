Эксперты МТС проведут серию вебинаров

Компания МТС, продолжает проведение образовательных мероприятий. В июне эксперты МТС проведут серию вебинаров, адресованных собственникам бизнеса, специалистам ИТ-департаментов и сферы рекламы, образования, а также представителям энергосетевых и энергосбытовых компаний. Участие бесплатное, необходима регистрация.

15 июня в 11:00 на вебинаре «Работа под нагрузкой: как поддержать ИТ-системы при росте трафика» участники узнают о том, как повысить скорость открытия сайта и обеспечить доступность контента при росте трафика.

Параллельно в этот же день, 15 июня, в 11:00 пройдет вебинар «Как создать эффективную экосистему для поиска потерь в электросетях». Эксперты поделятся инструментами, позволяющими снизить коммерческие потери электроэнергии.

20 июня в 13:00 на вебинаре «Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО» специалисты расскажут, как проводить вебинары для сотрудников в несколько кликов.

21 июня в 11:00 на вебинаре «МТС Агенты. Простой способ дополнительного заработка для бизнеса» нижегородский бизнес узнает, как получать пассивный доход.

22 июня в 12:00 стартует вебинар «Как найти клиентов с МТС Маркетологом», на котором эксперты расскажут, как привлекать новых клиентов и покупателей с помощью рекламной платформы.

22 июня в 13:00 состоится вебинар «Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах» о сервисах для онлайн-встреч, вебинаров смешанного обучения.

27 июня в 13:00 начнется вебинар «Как развернуть в компании платформу Webinar для онлайн-встреч и мероприятий», который будет полезен руководителям IT-департаментов, техническим директорам и руководителям по информационной безопасности, а также ответственным за цифровую трансформацию компаний.

Фото: Пресс-служба МТС