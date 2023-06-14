Пьяный мужчина сломал челюсть контролеру парка «Дубки» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пьяный нижегородец избил контролера парка «Дубки», после того как он сделал ему замечание. Об этом сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области.

По информации ведомства, инцидент произошел 11 июня в 12:30. 58-летний контролер парка «Дубки» сделал замечание пьяному мужчине и попросил покинуть территорию парка. В ответ пьяный житель избил контролера, в результате чего контролер получил перелом нижней челюсти. Несчастный случай отнесли к категории тяжелых.

Сейчас Гострудинспекция по Нижегородской области выясняет обстоятельства произошедшего несчастного случая.