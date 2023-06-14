Около 24 тысяч нижегородцев получили медицинскую помощь в «Поездах здоровья» в 2023 году. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Почти 24 тысячи нижегородцев получили медицинскую помощь в «Поездах здоровья» с начала года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Специалистам удалось провести свыше 82,7 тысячи исследований, благодаря которым удалось выявить примерно 7,3 тысячи случаев заболеваний.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов отметил, что за это время около 15 тысяч жителей региона получили направления на дообследование, а свыше 1,6 тысячи - на госпитализацию.

- Своевременно начатое лечение позволит не допустить того, чтобы выявленное заболевание перешло в хроническую стадию. В долгосрочной перспективе проведение подобных профилактических осмотров призвано повлиять на повышение качества и увеличение продолжительности жизни нижегородцев, - заявил он.

Как заявляют в областном Минздраве, еженедельно «Поезда здоровья» работают не менее чем в пяти различных муниципалитетах региона. С 13 по 16 июня они будут принимать жителей города Бор и Первомайск, а также Володарского, Спасского и Сосновского округов.

- В наших бригадах работают опытные специалисты, которые имеют в распоряжении современное медицинское оборудование. В случае выявления патологии врачи смогут своевременно и правильно установить диагноз, назначить или скорректировать лечение, - объясняет главный врач Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко Сергей Богданов.