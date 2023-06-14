Мининский университет организовал для младших школьников образовательные каникулы

Развлекательно-образовательную программу для учащихся школ Нижнего Новгорода разработал и внедрил Мининский университет в Год педагога и наставника. Более 150 младших школьников уже научились использовать VR-очки, печатать на 3D-принтере и управлять роботами.

Как рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, в Технопарке Мининского университета, помимо мастер-классов, вуз запустил и выездные образовательные программы для ребят из пришкольных лагерей.

“Наша задача - создать комфортные условия учащимся начальной школы для получения новых знаний. Поэтому мы не только встречаем школьников в наших планетарии, обсерватории, музейных пространствах, но и используем формат выездных мероприятий, если есть запрос от школ. В организации мастер-классов принимают участие не только сотрудники, но и наши студенты. Уверен, что тесное взаимодействие вуза и школ способствует как расширению кругозора детей, так и ранней профориентации, что очень важно”, - считает Виктор Сдобняков.

Например, более 200 учащихся нижегородской Школы №187 уже приняли участие в тематическом дне, посвященном русской народной культуре. Участники студенческих объединений Мининского университета провели в этой школе мастер-классы по народному танцу и творчеству и игру-квест “Путешествие в сказку”. Для ребят из 156-й школы Нижнего пройдет День экологии - их ждет экологический квест, мастер-класс по бережливым технологиям и создание экологического шоппера.

Присоединиться к университетским каникулам можно до 23 июня 2023 года. Ознакомиться с программой мастер-классов в Технопарке вуза по адресу ул. Челюскинцев, д.9 и оставить заявку можно по ссылке. Также школьники могут принять участие в Дне археолога, блогера, физика, географа в Точке кипения Мининского университета, программа по ссылке.

Для записи на образовательные программы и выбора формата мероприятия необходимо связаться со специалистом Мининского университета. Контакты: тел.: +7 (831) 262-20-44 (доб. 174, 219, 373, 305) – сотрудники Института непрерывного образования, e-mail: cdo@mininuniver.ru.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина