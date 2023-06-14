Здание НИУ ВШЭ реконструируют за 543 млн рублей Фото: Яндекс.Карты

Здание НИУ ВШЭ в центре Нижнего Новгорода реконструируют за 543 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

ООО «Стройкомплект» выиграло тендер на реконструкцию здания. Контракт с компанией заключили по максимальной цене 543,3 млн рублей.

По условиям закупки, подрядчику предстоит разработать документацию, а после отремонтировать фасады здания, окна, кровлю, инженерные сети, установить новое оборудование и провести благоустройство прилегающей территории. Завершить работы нужно до 1 сентября 2024 года.